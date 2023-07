Britt Dekker verft manen paard roze wegens Barbie-hype

„Als je een Barbie-paard hebt, dan moet je natuurlijk meedoen aan de Barbie-hype”, schrijft Dekker bij de video. „Oh en maak je geen zorgen, George’s haar was na één wasbeurt weer wit.”

Bij de video is het lied Barbie Girl van Aqua te horen. De film Barbie van regisseur Greta Gerwig is ontzettend populair. De film heeft in Nederland binnen negen dagen meer dan 500.000 bezoekers getrokken en ook online worden veel foto’s en video’s, gerelateerd aan de Barbie-film, gedeeld.