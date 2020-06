Nicky Romero en Afrojack treden op tijdens reuzenrad-festival

FeestDJRuud, Headhunterz en La Fuente maken de line-up compleet. De dj’s blijven tijdens het festival, dat plaatsvindt in een gigantisch reuzenrad, zelf op de grond staan terwijl de bezoekers de hoogte in gaan en voor de dj’s langsdraaien. Er mogen maximaal vijftig mensen tegelijkertijd in het reuzenrad en na ieder uur wordt er - na grondige desinfectie - gewisseld van feestgroep.

Reuzenradrave vindt zaterdag 4 juli plaats op een geheime locatie ergens in Nederland. Luisteraars van SLAM! kunnen zich aanmelden via de website van de radiozender om kans te maken op een plekje op de gastenlijst. In totaal mogen er 240 bezoekers naar het festival komen.