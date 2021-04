Ontdekker Doutzen Kroes overleden

„Rust in vrede lieve Sarah. Je hebt velen geïnspireerd en geraakt met je ongelooflijke energie, wijsheid, liefde en zorg. Voor altijd in ons hart”, schrijft Paparazzi Model Management, het modellenlabel van Keller, op Instagram.

Keller was jarenlang de agent van Doutzen Kroes. Ook was zij degene die het topmodel ontdekte. Toen Keller voor het eerst een kiekje van Kroes in handen had, kreeg ze kippenvel. „Ik dacht: dit is het gewoon. Ik weet zeker dat dit een topmodel kan worden”, vertelde ze in 2014 in RTL Late Night.