The Roast van Ali B: Peter Pannekoek werd node gemist

’Roast master’ Sanne Wallis de Vries tussen de bekende Nederlanders die Ali B te grazen wilden nemen. Ⓒ ANP

In Nederland is het inmiddels een decembertraditie: The Roast. Aan Ali B de twijfelachtige eer zich en plein public te laten bespotten. Maar als we de ’roasters’ moeten geloven, is Ali vooral egoïstisch. En pakt hij zo weer een lekker aandachtsmoment.