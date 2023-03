Nick Carter wint eerste slag in rechtszaak seksueel wangedrag

De zanger wordt door twee vrouwen aangeklaagd en heeft tegen allebei juridische stappen genomen. Ruth vindt dat Carter haar met de aanklacht wil „intimideren en haar recht op vrijheid van meningsuiting wil inperken.” De rechter oordeelde dat Ruth niet genoeg bewijs had aangedragen om haar onschuld te bewijzen. Het juridisch team van Carter had daarentegen wel genoeg bewijs waardoor de tegenaanklacht door mag gaan.

Ruth beweert dat Carter haar in 2001, toen zij 17 was, tot seksuele handelingen heeft gedwongen. Volgens de vrouw nodigde de Backstreet Boys-zanger haar uit in zijn tourbus na een concert. Ze beweert dat hij haar alcohol toediende. Ook zou Carter Ruth hebben bevolen hem oraal te bevredigen.

De andere vrouw zegt door de zanger te zijn verkracht rond 2000. De artiest claimt dat beide vrouwen misbruik maken van de #MeToo-beweging en zelf ten koste van hem bekendheid willen krijgen. In de tegenaanklacht worden de vermeende slachtoffers beschreven als „opportunisten” die „onschuldige levens willen verwoesten.”

„Mevrouw Ruth doet al een aantal jaren valse beschuldigingen over Nick en die beschuldigingen zijn in de loop van de tijd steeds veranderd”, stelde Carters advocaat eerder. „We twijfelen er niet aan dat de rechtbank zich snel zal realiseren dat deze beschuldigingen vals zijn.”