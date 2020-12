Roemeense prins veroordeeld tot gevangenisstraf, maar is onvindbaar

De politie wilde Paul (72) donderdagavond aanhouden in zijn villa in Boekarest maar vond alleen zijn echtgenote Lea thuis. De woning werd grondig onderzocht, maar zonder resultaat. Volgens Roemeense media werd zelfs onder het echtelijk bed gekeken en in kasten. Lea kon of wilde de politie niet verder helpen.

De politie bereidt nu ook een internationaal arrestatie- en opsporingsbevel voor, meldde vrijdag nieuwszender Digi24. Er zijn berichten dat Paul naar Portugal is gevlucht, het land waar zijn grootvader in 1953 in ballingschap is overleden.

Prins Paul, door justitie ’Paul van Roemenië’ genoemd, heeft zich voormalige koninklijke bezittingen - een boerderij en een bos - toegeëigend die hem niet toebehoorden en waar hij geen recht op had. Vervolgens zijn die onderhands verhandeld waardoor de staat voor zo’n 150 miljoen euro werd benadeeld.

Om dit voor elkaar te krijgen werd volgens justitie een criminele bende opgericht door een donderdag tot zeven jaar cel veroordeelde zakenman. Door onder meer omkoping, valsheid in geschrifte en beïnvloeding kwam de verkoop tot stand. Paul deed in die tijd ook verwoede pogingen om zich een koninklijke statuur aan te meten, daarbij geholpen door toenmalig president Traian Basescu.