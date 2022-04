’Kaarsverhaal’ Derksen wekt woede: ’Respectloos en misselijkmakend’

In de uitzending vertelde Derksen dat hij een bewusteloze vrouw heeft gepenetreerd met een kaars. „Kijk, een heel smerig verhaal hoor, maar dat soort dingen gebeuren: ik was met de keeper van Veendam met twee juffrouwen op stap en we werden liederlijk. We zijn op stap en dronken en we gaan mee naar die woning en die juffrouwen zijn zo dronken, die kotsen ons helemaal onder.”

Hij vervolgt: „Toen weet ik nog wel – en ik ben er niet trots op, maar dat soort dingen gebeuren als je jong bent: we zijn weggegaan en die juffrouw lag bewusteloos op zo’n bank en er stond zo’n grote kaars en die hebben we erin gestopt en toen zijn we weggegaan.”

Bekijk ook: Johan Derksen onder vuur na uitspraken over misbruiken vrouw

Een ’jeugdzonde’, waarvoor hij zich schaamt, zegt hij. Aan tafel werd er desondanks smakelijk om gelachen, vooral door René van der Gijp, die er nog een schepje bovenop deed. „Heb je hem nog wel aangedaan?” vroeg hij lachend. En: „Ze heeft nog geluk gehad, hè? Voor hetzelfde geld staat er een honkbalknuppel in de hoek. Dan is ze verder van huis.”

’Misselijkmakend’

Schrijfster Susan Smit maakt zich er behoorlijk kwaad om. ’Hoe kan een man zich zo veilig voelen om dit verhaal in het openbaar smakelijk op te dissen en daarbij opnieuw de vrouw (die zichzelf zal herkennen) te vernederen?’, tweette ze.

„Een woordje dat me opviel, was ik stopte het ’erin’ en niet ’in haar’”, licht Smit toe aan de telefoon. „Een respectloze anekdotisering van zo’n misselijkmakend verhaal. Het laat echt zien dat zij op dat moment niet als mens werd gezien. Het hád een openbare biecht kunnen zijn, dat hij ermee zit. Maar juist de manier hoe hij erover praat, van ’toen kon dat nog gewoon’, laat zien dat hij niks heeft geleerd van deze tijd, waarin het vaak over seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat.”

„Ik denk aan de vrouw die wakker wordt en opnieuw die vernedering ondergaat”, gaat ze verder. Of andere mensen het nou weten of niet dat dit jou is overkomen, dat mensen het zo lacherig bespreken in het openbaar, is opnieuw een vernederende daad.”

’Dolk in de rug’

Ook publicist Yesim Candan, die een aantal keren te gast was in het programma, maakt zich boos. „Het is een dolk in de rug van alle vrouwen die onwenselijk seksueel gedrag hebben meegemaakt en dat zijn bijna alle vrouwen. Het ging ook van kwaad tot erger. Je merkte aan Wilfred Genee dat hij het nog probeerde te redden door te zeggen dat de vrouwen hadden ingestemd van tevoren. Maar dat Van der Gijp er nog overheen gaat met een opmerking over een honkbalknuppel. Ik denk dat ze echt excuses moeten aanbieden.”

Die excuses lijken er niet te komen, als het aan Derksen zelf ligt in ieder geval. „Ik trek er geen woord van terug, ik bied ook mijn excuses niet aan”, zei hij eerder woensdag. Woensdagavond zal de discussie erover wel ter sprake komen in Vandaag Inside, zo laat hij weten aan De Telegraaf: „Ik ga het vanavond vertellen in ons eigen programma. Ik neem aan dat ze er vanavond over beginnen en dan zal ik precies zeggen hoe ik erin sta.”

Talpa laat weten het als een „ernstige zaak” te beschouwen en zo snel mogelijk met Derksen in gesprek te willen. John de Mol heeft na het Voice-schandaal gezegd op dit vlak het een en ander te willen verbeteren. De vraag is of dat leidt tot maatregelen tegen het programma.

’Gesprek aangaan’

Smit ziet het programma van de buis halen niet als oplossing. „Gecanceld zijn stelt niet zoveel voor: dat is even in de hoek staan en weer terug. Het gesprek aangaan hierover is beter.”

Candan is het daarmee eens: „Ik ga er graag zitten om het gesprek aan te gaan met hem en om te vertellen dat dit niet kan. Het maakt niet uit of je jong bent. Dit is geen voorbeeld voor jonge mannen. Hij bagatelliseert het daarmee en dat kan niet.”

Voor strafrechtelijke stappen hoeft Derksen in ieder geval niet bang te zijn. Het voorval is vrijwel zeker verjaard, zegt strafrechtadvocaat Max van den Blanken. „Derksen zei 22 te zijn tijdens het incident, dat zou dan in 1971 zijn geweest. Pas in 2013 werd de verjaringstermijn voor zware zedendelicten afgeschaft. Eens verjaard, is altijd verjaard.”