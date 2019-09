Joker wint Gouden Leeuw

Joker is een ’origin story’ en toont de ontstaansgeschiedenis van deze superschurk met het clownsgezicht. De film van regisseur Todd Phillips (The hangover) is niet onomstreden en wordt door sommige criticasters zelfs als gevaarlijk bestempeld. Dit omdat de film geweld door mensen die zich niet gehoord en gezien voelen teveel zou rechtvaardigen.

Jack Nicholson, Heath Ledger en Jared Leto gaven al eerder gestalte aan de Joker. De vertolking van Joaquin Phoenix sluit het meest aan op die van Ledger.

De acteur reisde samen met de regisseur terug naar Venetië om de prijs in ontvangst te nemen.

De Zilveren Leeuw die verbonden is aan de Grote Prijs van de Jury werd gewonnen door het historische drama j’Accuse van Roman Polanski, een verfilming van de beruchte Dreyfus-affaire. Zijn film laat zien hoe een joodse officier uit het Franse leger aan het einde van de 19e eeuw onschuldig wordt veroordeeld voor hoogverraad, gevoed door antisemitische sentimenten. Pas vele jaren later vindt eerherstel plaats.

Weigering

Bij aanvang van het festival kondigde de Argentijnse juryvoorzitter Lucrecia Martel aan dat zij Roman Polanski zou weigeren te feliciteren, omdat de regisseur in 1978 bij verstek werd veroordeeld wegens seks met een minderjarig meisje. Een onderscheiding onthield Martel hem echter niet. Emmanuelle Seigner, naast actrice in de film ook de echtgenote van Polanski, kwam het zilveren beeldje namens hem op het Lido ophalen.

De prijs voor de beste acteur ging op het filmfestival van Venetië naar Luca Marinelli, voor zijn rol in de Italiaanse Jack London-bewerking Martin Eden. De Franse Ariane Ascaride ontving voor haar rol in Gloria mundi de onderscheiding voor beste actrice. De Zweedse cinema-veteraan Roy Andersson (75) zag zijn regie van About Endlessness bekroond met een Zilveren Leeuw.