Acht tips over gestolen instrumenten van onder meer Kensington

In de nacht van 11 op 12 februari werden bij een inbraak in een studio in Benschop diverse muziekinstrumenten gestolen, waaronder vier gitaren van de groep Kensington met een geschatte gezamelijke waarde van ruim 15.000 euro.

Opsporing verzocht besteedde dinsdag aandacht aan de inbraak in de hoop dat kijkers voor een doorbraak in het onderzoek konden zorgen. Vooraf liet Kensington-gitarist Casper Starreveld nog aan NPO Radio 1 weten dat er „tot nu toe weinig succes” was geboekt met het terugvinden van zijn vier gitaren.

Emotionele waarde

De gitaren hebben voor Starreveld naast monetaire vooral emotionele waarde. Hij heeft met de instrumenten veel liedjes geschreven en shows gespeeld, waaronder die in de Ziggo Dome en de Johan Cruijff ArenA.

Of de acht tips bruikbare informatie bevatten kon een politiewoordvoerder nog niet bevestigen aan het ANP. Daar is eerst vervolgonderzoek voor nodig. Opsporing verzocht bracht de zaak in verband met twee andere inbraken in muziekstudio’s in Doorn en Hoogeloon waar voor tonnen aan apparatuur en instrumenten werd ontvreemd.