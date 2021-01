Willie Wartaal: ’Matthijs heeft totaal geen idee’

Muzikant Willie Wartaal, bij het grote publiek bekend als lid van rapformatie De Jeugd van Tegenwoordig, heeft niet bepaald goede ervaringen met Van Nieuwkerk als het gaat om interviews. De 38-jarige rapper, geboren als Olivier Locadia, was meerdere keren te gast van De Wereld Draait Door, waar hij zich regelmatig verbaasde over de kennis van presentator Van Nieuwkerk.

„Ik ben heel vaak te gast geweest bij hem, en dan vond ik het echt wel leuk om hem weer te zien”, vertelt Wartaal zondagavond in het satirische tv-programma Media Inside. „Het is ook gewoon een knappe man. Maar dan zat ik daar en hij heeft echt totaal geen idee waar wij mee bezig zijn.”

Faberjaja

Ter illustratie van hoe zo’n interview er dan uitzag, doet Wartaal vervolgens alsof tafelgenoten Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman respectievelijk Pepijn Lanen en Freddy Tratlehne zijn – de twee overige leden van De Jeugd van Tegenwoordig. „Pepijn heeft meerdere namen – Faberyayo (uitspraak: Faberyeyo), Fabergé – en dan zei Matthijs: ’Faberjajo...’, en dan was Yeyo twee weken boos, omdat Matthijs zijn naam niet wist. Dat soort dingen.”

Gijs Groenteman (l.) en Marcel van Roosmalen. Ⓒ Annemieke van der Togt/Anne Timmer

Media Inside-presentator Gijs Groenteman probeert het nog enigszins voor Van Nieuwkerk op te nemen: „Nu ben ik ook weleens in de positie geweest om jullie te interviewen en dat is echt wel de hel, hè?

Wartaal: „Dat zeggen mensen, maar dat is niet zo.”

Groenteman: „Dat is gewoon zo.”

Wartaal: „Nee, dat is niet zo.”

Groenteman: „Als je ze (De Jeugd van Tegenwoordig, red.)los van elkaar hebt, dan gaat het nog wel. Maar als jullie samen zijn, dan is het een ander verhaal.”

Soundos

Daar kan Wartaal zich nog wel een beetje in vinden, maar: „Als je iemand gaat interviewen, dan mag je op zijn minst een kleine research doen. Dat je wel weet hoe ze eruit zien.”

Overigens zou ook Soundos El Ahmadi aanschuiven bij Media Inside, maar volgens Groenteman was de comédienne onwel geworden. „We zaten eigenlijk met twee gasten, maar er is er eentje overgebleven. Want Soundos die hier zat, werd onwel tijdens de reclame. En die is naar huis. Niks ernstigs, maar om hier een halfuur bij te zitten... dat lukt niet.”

Pepijn Lanen alias Faberyayo, of, zoals Matthijs van Nieuwkerk volgens Willie Wartaal zou zeggen, Faberjajo. Ⓒ HH/ANP