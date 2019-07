Terschelling als decor in ’Mijn bijzonder rare week met Tess’.

Zelf was Steven Wouterlood als kind vaak op Schiermonnikoog te vinden. Het boek waar zijn speelfilmdebuut op gebaseerd is, speelde zich af op Texel. En toch situeerde de in Utrecht geboren regisseur Mijn bijzonder rare week met Tess op Terschelling. „Visueel was dat eiland voor ons het meest interessant.”