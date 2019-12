’Kanye West gaat Yankee Stadium in met Sunday Service’

Kanye sluit wederom de handen ineen met televisieprediker Joel Osteen, bij wie hij vorige maand al te gast was in zijn megakerk in Houston. De mannen zouden van plan zijn om op 2 mei iets soortgelijks neer te zetten, maar dan een stuk groter.

Joel zal eerst een dienst houden voor de tienduizenden bezoekers en wordt daarna afgewisseld door de rapper. Kanye houdt dan zijn Sunday Service, zijn eigen versie van een mis die hij al maanden organiseert. De samenwerking zou deel uitmaken van een tournee van Joel, waarbij hij in verschillende grote arena’s in de Verenigde Staten predikt.

Het christelijke geloof van de man van Kim Kardashian voert de afgelopen maanden de boventoon in zijn carrière. Zo maakte hij zijn eigen Bijbelse opera, bracht hij de religieuze plaat Jesus Is King uit en er moet voor het eind van het jaar nog een gospelalbum verschijnen. Kanye wil geen seculaire muziek meer uitbrengen en sprak zelfs uit zijn naam te willen veranderen in Christian Genius Billionaire Kanye West en zo meedoen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020.