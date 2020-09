Oeps! Gloednieuwe dure racefiets kwijt na bezoekje fietsenmaker

Borgers had de racefiets in juni gekregen voor haar 37e verjaardag en was er heel blij mee, beklemtoonde ze. Maar omdat de voorband lek was, bracht zij hem naar de fietsenmaker in haar straat.

„Hij belde mij twee dagen later dat hij mij persoonlijk iets moest vertellen”, legt Borgers uit. „Ik moest naar de winkel komen, het was slecht nieuws.” Het bleek dat de racefiets die ter reparatie in de winkel stond per ongeluk aan een andere klant was verkocht. „Het blaadje met de reparatie-instructies was van de fiets gevallen. De zoon van de fietsenmaker stond in de winkel en dacht dat de fiets er te verkoop stond: hij was gekocht door een Engelstalige vrouw.”

De winkel had verder geen gegevens van de vrouw. „Hij gaat nu proberen de vrouw via haar pingegevens te achterhalen”, vervolgde Borgers. „Maar dat is vermoedelijk privacygevoelige informatie. Dus dan krijg ik een nieuwe fiets die hopelijk een beetje in de buurt komt van mijn mooie nieuwe oranje racefiets.”

De dj heeft beloofd de luisteraars de komende week op de hoogte te houden van de speurtocht.