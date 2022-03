Melinda Gates over scheiding: ’Het was een gezonde keuze’

Verhalen achter het nieuws

Eline (36) heeft een open relatie: ’In ons bed hebben we geen gemeenschap met anderen’

In de rubriek ’Wie Doet Wat’ spreken we elke week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Vandaag spreken we Eline Bruinenberg (36). Met haar partner Rense (40) heeft ze twee kinderen: Dana (13) en Roan (9). Eline en Rense hebben een p...