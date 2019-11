ITV geeft Robbie Williams kerstspecial

In It’s Not The Robbie Williams Christmas Show zingt Robbie zijn hits en liedjes van zijn aanstaande kerstplaat The Christmas Present. Hij wordt daarin bijgestaan door verschillende muzikale gasten. Wanneer de show wordt uitgezonden, is nog niet bekend.

The Christmas Present verschijnt op 22 november. De plaat bestaat uit twee delen: Christmas Past en Christmas Future. De plaat bevat in totaal 28 tracks; een aantal nieuwe kersthits en traditionele covers als Winter Wonderland, Santa Baby en Merry Xmas Everybody. Robbie nam ook duetten op met Bryan Adams, Rod Stewart en zijn vader Peter Conway.