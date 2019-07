Guiness Book wijst verzoek Van Rossem en Freriks af

Van Rossem vertelde vrijdag in een interview in de Volkskrant dat de omroep heeft geprobeerd een vermelding in het wereldberoemde naslagwerk te krijgen voor het mogelijk oudste presentatieduo ter wereld. Van Rossem is 75 en Freriks wordt deze maand 75 jaar. Dit verzoek werd vorig jaar ingediend.

De redactie van het Guinness Book gaf echter aan dit niet te gaan onderzoeken en het verzoek af te wijzen, laat een woordvoerster van KRO-NCRV weten. Zij sluit niet uit dat het programma in de toekomst nog een poging gaat wagen, als Van Rossem en Freriks nog een jaartje ouder zijn.

De Slimste Mens begint maandag aan zijn vijftiende seizoen.