’Diana-interviewer’ en BBC-journalist Martin Bashir heeft corona

De 57-jarige journalist werd bekend om zijn explosieve interview in met prinses Diana in 1995. Tweehonderd miljoen mensen zagen hoe zij sprak over haar eigen minnaar JAMES HEWITT (62) en liefdesrivale CAMILLA PARKER BOWLES (73): „In dit huwelijk waren we met z’n drieën.”

Nog maar een paar dagen geleden werd Bashir er echter van beschuldigd de scoop gescoord te hebben door Diana’s broer in te schakelen. Die moest Diana overhalen en kreeg in ruil daarvoor inzage in documenten aan, die zouden aantonen hoe de inlichtingendiensten Diana in de gaten hielden. Zo zou zij onder valse voorwendselen verleid zijn het spraakmakende interview te geven.