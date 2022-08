Sylvester Stallone vervangt vrouw door hond

Waar eerder zijn rechterarm werd opgesierd door een gigantische tatoeage van zijn vrouw met wie hij al 25 jaar getrouwd is, is nu een afbeelding te zien van de bull mastif, die ook al te bewonderen was in de Rocky-films. Hoewel fans zich grote zorgen maken over deze verandering en vrezen dat de transformatie een aankondiging is van een aanstaande scheiding, is er volgens Stallones publicist Michelle Bega niets aan de hand.

„Meneer Stallone was van plan de tattoo van zijn vrouw Jennifer op te laten frissen, maar de resultaten waren onbevredigend en helaas niet te herstellen”, verklaart zij aan Daily Mail. Toch zijn fans nog niet gerustgesteld. Flavin leek onlangs op Instagram zelf nog te suggereren dat er wel degelijk huwelijksproblemen zouden zijn. „Deze meisjes zijn mijn prioriteit. Al de rest is niet van belang. Wij vier zijn voor altijd”, schreef ze bij een foto van zichzelf en haar drie dochters.

Bega wil niet verder ingaan op speculaties, maar benadrukt dat er geen vuiltje aan de lucht is. „Meneer Stallone houdt van zijn familie. De Stallones zijn momenteel samen een realityshow aan het filmen die zal verschijnen op Paramount+.”