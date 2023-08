Whitesnaker-gitarist Bernie Marsden (72) overleden

„Bernie overleed donderdag vreedzaam in het bijzijn van zijn vrouw en dochter”, schrijft zijn familie. „Bernie verloor nooit zijn passie en liefde voor muziek en bleef tot het einde nummers schrijven en opnemen.” Ook zanger David Coverdale van Whitesnake deelde een bericht waarin hij refereerde aan de dood van Marsden: „Het was een eer om hem te kennen en het podium met hem te delen. XXX”

Marsden brak internationaal door in de succesjaren van Whitesnake, de band die vanaf 1978 optrad. Hij maakte deel uit van de oorspronkelijke samenstelling van de groep, samen met Coverdale en bassist Neil Murray. De gitarist schreef veel werk voor de succesvolle eerste vijf albums van de band.

Grootste hit

Van de plaat Saints & Sinners kwam ook hun grootste hit, die Marsden mede schreef: Here I go again. Het nummer deed weinig toen de plaat in 1982 werd uitgebracht. Maar als single werd Here I go again in 1987 een wereldhit. Ook in Nederland stond het lied in het najaar van 1987 wekenlang hoog in de hitlijsten. Het lied staat sinds 2014 ook jaarlijks hoog genoteerd in de Top 2000 van NPO Radio 2.

Nadat hij afscheid nam van Whitesnake, eind jaren tachtig, speelde Marsden in diverse andere bands en schreef hij werk voor onder anderen Jack Bruse, Jon Lord en Ian Paice. Ook bracht hij een aantal soloplaten uit.