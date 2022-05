S10 op negende plek bij bookmakers: kan zij nog stunten?

Buitenland

Joice zet kind op de wereld tijdens Metallica-concert: ’Een fantastisch verhaal’

Wat een plek om ter wereld te komen! Tijdens het concert van hardrockband Metallica in Brazilië is een vrouw in de zaal bevallen van een zoon: Luan Figueiró werd geboren toen de band de wereldhit ’Enter Sandman’ - met duistere teksten over nachtmerries en monsters - speelde.