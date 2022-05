Voorspellingen bookmakers bijna heilig op Songfestival, maar ze zitten er ook weleens goed naast

Binnenland

S10 niet nerveus voor finaleshow: ’Denk niet aan al die kijkers’

Zangeres S10 was totaal euforisch nadat ze zich dinsdagavond had gekwalificeerd voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Voor de finale, waar naar verwachting 160 miljoen kijkers op af zullen stemmen, is ze niet zenuwachtig.