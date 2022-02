Trouwen zonder kijken op Netflix

In een programma als Married at first sight zien de stellen elkaar pas in de trouwzaal. Bij Love is blind kiezen de deelnemers zelf hun geliefde op basis van intense gesprekken die ze, afgescheiden door een muur, met elkaar voeren. Het was soms verbijsterend hoezeer de kandidaten vielen voor iemand waarvan ze zich geen fysieke voorstelling konden maken. Zo’n intense connectie hadden ze nog nooit meegemaakt: dit was de ware, geen twijfel over mogelijk. Het uiterlijk van hun aanstaande bruid of bruidegom deed er niets meer toe.

Maar tussen het elkaar in de armen vliegen na het huwelijksaanzoek en de daadwerkelijke trouwdag brak een periode van bezinning aan. En dan viel in de vorige reeks die niet al te lange brandweerman met Mexicaanse roots toch een beetje tegen. Of bleek de donkere dame voor het eerst met een witte man thuis te komen. Hoe zou haar vader daarop reageren? En wie hebben ze eigenlijk laten lopen in de datecabine? Want Love is blind zorgt er wel voor dat ook de ’mismatches’ van die eerste dagen elkaar later nog tegen het soms verdraaid begeerlijke lijf lopen.