Prins William: Verenigd Koninkrijk is op zijn best tijdens crisis

„Ik denk dat het Verenigd Koninkrijk gek genoeg op zijn best is als we in een crisis zitten. We gaan er met zijn allen voor en die verbondenheid komt sneller op gang dan wat ook”, aldus de kleinzoon van koningin Elizabeth.

Moorlands Community Charity wordt financieel ondersteund door de National Emergencies Trust (NET), waar William beschermheer van is. De hertog van Cambridge sprak met Jacky Crawford die op klein niveau vaak geïsoleerde mensen bijstaat in de huidige coronacrisis. Zo worden er maaltijden en boodschappen rondbezorgd.