Premium Het beste van De Telegraaf

’Michael Jackson wilde trouwen met prinses Diana’

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Michael Jackson en Diana hebben elkaar maar één keer persoonlijk ontmoet, tijdens een optreden in Londen van zijn Bad-tournee in 1988, maar voor de zanger was het zeker: met háár zou hij trouwen. Ⓒ Getty Images

Er is al veel gezegd en geschreven over het liefdesleven van Michael Jackson. Van zijn huwelijk met Lisa Marie Presley tot zijn romance met Brooke Shields, The King of Pop genoot van een aantal grote liefdes in zijn leven. Toch was er één vrouw die ver buiten zijn bereik lag, maar van wie hij vastberaden was haar de zijne te maken: prinses Diana.