Rob Lowe maakt comedyserie met zoon voor Netflix

De serie, getiteld Unstable, gaat over een zoon die sociaal wat beperkingen heeft en voor zijn zeer succesvolle en excentrieke vader gaat werken. Schrijver en producent Victor Fresco, bekend van de serie Santa Clarita Diet, werkt ook mee aan Unstable. Het is nog niet bekend wanneer de serie op Netflix komt.

Rob Lowe (58) is vaker te zien in series. Zo speelde hij in onder meer The West Wing en Parks and Recreation. Zijn 27-jarige zoon heeft minder acteerervaring, maar speelde wel naast zijn vader in de film Christmas in the Wild. Ook schreef hij mee aan de serie 9-1-1: Lone Star waarin Rob Lowe een van de hoofdrollen speelt.