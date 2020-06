BN’ers zetten hun Instagram op zwart

De lijst van BN’ers die zich achter de actie scharen is enorm. Onder anderen Paul de Leeuw, Jeangu Macrooy, Duncan Laurence, Ilse DeLange, Humberto Tan, Kensington, Wolter Kroes en Giel Beelen tonen zich solidair net als Michiel Huisman, Faberyayo, Jody Bernal, Armin van Buuren, Tim Hofman en Elise Schaap.

Ook diverse organisaties zoals de festivals Pinkpop, Best Kept Secret en Eurosonic Noorderslag doen mee en ook concerthallen als AFAS Live en de Ziggo Dome plaatsten op hun sociale media een volledig zwarte afbeelding. Met #TheShowMustBePaused willen ook zij stilstaan bij de racismeproblematiek in de Verenigde Staten en in de rest van de wereld.

Blackout Tuesday werd opgezet na de gewelddadige dood vorige week van George Floyd. De donkere man overleed in Minneapolis na hardhandig politieoptreden. De dood van Floyd leidde tot grote protesten en talrijke onlusten en plunderingen in heel de VS. Ook beroemdheden gingen de straat op om te protesteren.

Bij het protest maandag op de Dam in Amsterdam waren ook talloze BN’ers aanwezig. Onder anderen Georgina Verbaan, Halina Reijn, Doutzen Kroes en Hadewych Minis deden mee aan de demonstratie.