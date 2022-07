Rick Engelkes reageert op omstreden coronasteun

Eerder schreef het Noordhollands Dagblad na onderzoek dat Rick Engelkes 4,3 miljoen euro aan coronasteun had gekrgeen voor een nog nooit opgevoerde voorstelling over Willem van Oranje. Welke medewerkers er betaald zijn van de coronasteun, is een raadsel. Het theater in Delft waar deze show zou plaatsvinden, is (nog) niet gebouwd en de omgevingsvergunning ervoor is nog niet rond. Onlangs vroeg de VVD-fractie in de Tweede Kamer opheldering over deze verleende coronasteun.

Dat deze onterecht uitgekeerd zou zijn, noemt Waterfront Entertainment nu in een verklaring ’volkomen uit de lucht gegrepen’. Zij verwijzen naar een verklaring van het Fonds Podium Kunsten (FPK), die donderdag is opgesteld. Het FPK laat daarin weten dat zij uitgaan van de aangeleverde informatie en die op grond van ’voorwaarden en criteria die we vooraf hebben opgesteld’ beoordelen. Ze geven aan dat ze bij aanvrager Waterfront aanvullend ’verduidelijkende vragen’ hebben gesteld. „Uit de beschikbare informatie was duidelijk dat de kaartverkoop nog niet was begonnen. Op grond van de aangeleverde informatie is besloten om tot uitbetaling over te gaan.”

Rick Engelkes laat als directeur van Waterfront weten dat zij nog ’keihard bezig’ zijn om het project ’van de grond te tillen’ en te mikken op een voorstelling in het najaar van 2023. „Wij zijn erg blij met de voorwaardelijke toekenning van de subsidie. Voor de definitieve toekenning moeten wij vanzelfsprekend, zoals gebruikelijk, voldoen aan alle eisen, waaronder het binnen drie maanden na ontvangst van de beschikking afleveren van een rapport van bevindingen, opgesteld door een accountant.” De coronasteun is, zo laat Waterfront vrijdag aan De Telegraaf weten, op 25 mei uitgekeerd- en het rapport moet 25 augustus worden ingeleverd. „Dit proces is in volle gang.”