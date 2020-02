Boogiewoogie pianist Jaap Dekker (73) overleden

„Jaap is afgelopen nacht in het bijzijn van zijn kinderen rustig heengegaan”, staat in een kort statement op de Facebookpagina van Dekker.

Dekker verwierf vooral bekendheid in het begin van de jaren zeventig. Na een eerste muziekstudie op accordeon en orgel werd hij lid van popgroepen als Les Copains, Moan en Long Tall Ernie and the Shakers. Rond 1970 speelde hij als entertainment-pianist in verschillende cafés, maar hij ging zich ook toeleggen op boogiewoogie. Op het Loosdrechtse Jazzconcours in 1971 werd hij vervolgens uitgeroepen tot de beste performer van de oude stijl.

Met zijn vaste begeleidingsband, de First National Boogie Band, zette hij een stevige, herkenbare eigen sound neer en scoorde hij hits als In een groen groen knollenland (1972) en Wij zijn twee eenzame cowboys (1979). Zijn muziek leverde hem twee gouden platen en eenmaal platina (meer dan 100.000 exemplaren) op. Ook schreef hij muziek voor films en documentaires.

In de jaren negentig zou hij nog optreden in de theaters met de muzikale legendes Rob Agerbeek en Rob Hoeke als The Grand Piano Boogie.

Dekker had jarenlang een vaste relatie met atlete en radio- en tv-presentatrice Olga Commandeur, met wie hij twee kinderen kreeg.