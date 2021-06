Ellen Pompeo houdt Grey’s Anatomy-reünie

„Oude vrienden zijn de beste vrienden”, schrijft Pompeo bij een video waarin het drietal te zien is in haar Insta Stories . „Wacht, ik bedoel niet te zeggen dat wij oud zijn. We kennen elkaar alleen heel lang”, grapt ze.

Grey’s Anatomy, de langstlopende ziekenhuisserie ooit, volgt de avonturen van arts Meredith Grey (Pompeo) en haar collega’s van het Grey Sloan Memorial. Onlangs werd bekend dat zender ABC een 18e seizoen van de reeks heeft besteld. Behalve Pompeo keren ook Chandra Wilson en James Pickens jr. terug in seizoen 18. Dane stopte in 2012 met de serie en Chambers stopte in 2020 na 15 jaar met Grey’s Anatomy