Vagina-vraag Emma Wortelboer aan Maarten van Rossem verbijstert kijker

Op Twitter zijn de reacties over de BnnVara-presentatrice flink verdeeld. Eén fragment in het bijzonder trok de aandacht, toen het over oesters ging en Maarten van Rossem aangaf dat hij die smerig vond. Emma Wortelboer ad rem: „Maar vind je vagina’s dan ook vies? Want ze zeggen toch dat het een beetje hetzelfde… Geurtje heeft?” Maarten van Rossem laat zich door de presentatrice niet van de kaart brengen: „Nee, daar heb ik een hele andere beleving bij.”

Ook op het sociale platform kan men de spontaniteit van Wortelboer wel waarderen. „Nou Emma weet het verschil tussen een Vagina en een oester, maar maarten heeft een andere beleving. Heerlijk die Emma.” Een ander vond het zelfs een ’briljante vraag’, al heeft ze geen idee wie Emma Wortelboer is. „Wie is die Emma die zichzelf al de slimste vindt? Briljant om aan Maarten te vragen of hij bij oesters dezelfde beleving heeft als bij vagina’s. Ik heb die man voor het eerst zien lachen!”

Kijkers noemen haar verder ’heerlijk onbevangen’ en ’echt geweldig’ en al ergerden sommigen zich aan haar ’onfatsoenlijke houding’, met een been onder zich op de stoel, men was ook ’onder de indruk van Emma Wortelboer, die ik niet erg hoog had zitten’. Ze ging er dan ook verrassend met de dagwinst vandoor en versloeg daarmee zanger Guus Meeuwis en tv-kok Sharon de Miranda.