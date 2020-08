Thaise koning WOEST: Dochter zat 8 uur vast in vliegtuig

Op maandagavond zou het vliegtuig van Thai Airways om negen uur vanaf Frankfurt vertrekken met de bedoeling om dinsdagmiddag om 13 uur in Bangkok te landen. Onder de 220 passagiers zat ook prinses Sirivannavari Nariratana, de dochter van de Thaise koning. Zij was op weg terug naar haar geboorteland nadat ze haar vriend in Parijs had bezocht. Voor haar én haar koninklijke entourage had de Thaise koning het grootste deel van de de eerste klas gereserveerd.

Maar aan boord bleek al snel dat de vlucht niet volgens plan zou gaan. De luchtvaartmaatschappij verkeert financieel al langer in zwaar weer en had de brandstofrekeningen blijkbaar niet betaald. Daardoor ontstonden er problemen in Frankfurt.

Het leek er eerst op dat er van een vlucht naar de Thaise hoofdstad helemaal geen sprake meer zou zijn maar na 8,5 uur kwam het vliegverkeer dan toch weer op gang. Ondertussen heeft de prinses haar nacht in het vliegtuig moeten doorbrengen, wat zowel haarzelf als haar vader volgens een paleisinsider woest maakte. Een prinses laat je niet wachten, was de overtuiging van de vorst. Geruchten gaan zelfs dat het de koning zelf is die uiteindelijk aan de touwtjes heeft getrokken om het vliegtuig met zijn dochter en de overige passagiers alsnog te laten vertrekken.