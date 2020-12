Massale steunbetuigingen aan 3JS-zanger Jan Dulles

Jan Smit en zijn zus Monique, Simon Keizer en zijn vrouw en Nicolette Kluijver reageren met gebroken harten op Dulles’ bericht. „Het vreselijkste nieuws wat je je kunt bedenken... We leven enorm met jullie mee. Alle sterkte en kracht van de wereld sturen we jullie kant op”, schrijft OG3NE. „Lieverds, woorden schieten te kort en de tranen rollen over mijn wangen... zo oneerlijk. We denken aan jullie”, reageerde Samantha Steenwijk, die met Dulles deelnam aan het tweede seizoen van The Masked Singer.

Fans reageren geschokt en condoleren de zanger en zijn gezin met het grote verlies. „Hoe kun je dit ooit bevatten... denk dat heel Nederland meehuilt met jullie.” Een dorpsgenoot uit Volendam laat weten: „Heel het dorp is in rouw. Wat is dit gemeen en verschrikkelijk. Heel erg veel sterkte.”

Ook via Twitter laten veel mensen weten te denken aan de 3JS-zanger en zijn familie. „Wat vreselijk”, stelde dj Domien Verschuuren. „Wat verschrikkelijk verdrietig”, reageerde presentatrice Fidan Ekiz. „Helemaal stil van. Gecondoleerd en veel veel sterkte met jullie verlies.”