We hebben een WK-lied: ’Mijn Oranje hart’

Door Esther Kleuver

Mart Hoogkamer is blij met de Hazes-sound. „Ik wil ook niet voor altijd de ’Ik ga zwemmen-zanger’ blijven. Ⓒ ANP

De WK-koorts lijkt nog niet echt te zijn opgelaaid in Nederland, terwijl het voetbaltoernooi over drie weken al van start gaat. Misschien dat daar nu verandering in komt met het nieuwe voetbalvolkslied ’Mijn Oranje hart’ dat Mart Hoogkamer zaterdagavond bij SBS6 tijdens een speciale editie van het tv-programma ’I want your song’ uitkoos. „Voor mij was het wel vrij snel duidelijk dat dit hem moest gaan worden”, aldus de zanger.