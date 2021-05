Lil Kleine mag Ibiza verlaten

Ⓒ ANP/HH

Wat een feestelijk weekend voor Lil Kleine en zijn verloofde Jaimie Vaes had moeten worden, liep uit op een nachtmerrie. De rapper bracht maar liefst twee nachten door in de Spaanse cel nadat hij zijn vriendin zou hebben geslagen, maar is nu al weer vrij om te gaan en staan waar hij wil.