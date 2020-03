Carlo Boszhard presentator nieuwe muzikale spelshow

Het draait in de show vooral om de vraag: kun je aan iemand zien of hij of zij een goede stem heeft? Het is aan gastartiesten om deze vraag te beantwoorden. Ze worden geadviseerd door een panel van vijf bekende Nederlanders die ervaring hebben in de muziek- en entertainmentindustrie.

De kandidaat die als laatste overblijft, mag in de finale een duet zingen met de bekende Nederlandse gastartiest. Dan zal blijken of de kandidaat de hoge verwachtingen waar kan maken of zorgt voor de slappe lach bij de kijkers.

RTL maakt op een later moment de namen van de panelleden en de gastartiesten bekend.