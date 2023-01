Alec Baldwin vervolgd voor dodelijk schietincident op filmset Rust

Op de filmset in New Mexico oefende Baldwin met een revolver die afging. Het schot trof de cameravrouw dodelijk in de borst. Filmregisseur Joel Souza raakte daarbij gewond.

Baldwin zei in november zijn naam te willen zuiveren. Hij wil wapensmid Hannah Gutierrez-Reed voor de rechter slepen, omdat zij de supervisie had over de wapens en munitie op de filmset. Hij heeft ook assistent-regisseur Dave Halls en crewleden Sarah Zachery en Seth Kenny aangeklaagd, die verantwoordelijk waren voor de rekwisieten.

Geen opzet

Eerder meldde justitie al dat uit onderzoek is gebleken dat de revolver niet met opzet door iemand geladen was. Het was echter nog niet duidelijk geworden hoe de echte kogel op de set en in het wapen heeft kunnen belanden.

Vorig jaar werd al bekend dat Baldwin en de productie van de film een schikking hebben getroffen met Matthew Hutchins, de weduwnaar van de overleden cameravrouw.