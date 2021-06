Bombastische titanenstrijd in ’Godzilla vs Kong’

Monsterclash op volle zee in ’Godzilla vs Kong’.

RECENSIE - Het succes van de superheldenfilms in de gedeelde realiteit van Marvels Cinematic Universe (MCU) bracht het Amerikaanse Legendary Entertainment ertoe een vergelijkbaar filmuniversum te creëren met legendarische filmmonsters. Godzilla vs Kong is de vierde film in dit zogenoemde ’MonsterVerse’ en begint met een aanval van Godzilla op Apex Cybernetics in Florida.