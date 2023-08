Noa Vahle maakt debuut als studiopresentatrice

Noa Vahle heeft donderdag haar debuut gemaakt als presentatrice op Veronica. De dochter van Linda de Mol, die al enige tijd als sportverslaggeefster actief is, mocht voor Hélène Hendriks invallen in de studio bij het verslag rondom de voetbalwedstrijd tussen FC Twente en Hammarby IF.

Ⓒ ANP/HH