Na corona-uitspraken: Johan Derksen op zoek naar nieuwe glazenwasser

Aan tafel bij VI Vandaag vertelt de jarige Derksen dat hij na zijn corona-uitspraken van de laatste weken op zoek moet naar een nieuwe glazenwasser. „Het is niet te geloven. Ik dacht dat wappies alleen in het westen woonden, maar wij hebben er ook één in Grolloo.”

En daarmee doelt Derksen niet op zichzelf. Hij vertelt dat het Drentse dorp één schoonmaakbedrijf rijk is en dat het gebruikelijk is dat je als inwoner een beroep doet op lokale ondernemers. Maar na zijn uitlatingen in VI Vandaag ontving de vrouw van Derksen afgelopen weekend een mail van het schoonmaakbedrijf, met daarin de mededeling dat de glazenwasser niet meer langskomt.

Tweedeling

„Ik had gezegd dat ik ’nog nooit een steekhoudend argument’ had gehoord van mensen die zich niet wilden laten vaccineren. En daardoor ’veroorzaak ik een tweedeling in de Nederlandse maatschappij’. En nu komt hij niet meer de ramen wassen.”

Toch hoeft de oud-hoofdredacteur van voetbalweekblad VI niet te vrezen dat hij nu zelf op de ladder moet staan met een spons en een raamwisser. „Ik vind wel een ramenwasser die er geen punt van maakt of zich gewoon laat vaccineren.”