Game of Thrones-makers komen toch niet met Star Wars-trilogie

Benioff en Weiss hebben het te druk met nieuwe projecten die ze voor Netflix ontwikkelen. „We zijn dol op Star Wars. Toen George Lucas het maakte, maakte hij ons ook”, aldus het duo. „Om er met hem en met het huidige Star Wars-team over te praten, was de eer van ons leven en we zullen altijd in het krijt staan bij de saga die alles heeft veranderd. Maar er zitten maar zo veel uren in een dag en we hadden het gevoel dat het Star Wars en onze Netflix-projecten niet ten goede zou komen. Daarom stoppen we er helaas mee.”

De directeur van producent Lucasfilm hoopt dat de heren in de toekomst alsnog tijd vinden om aan Star Wars te werken. Of het vertrek van Benioff en Weiss ook invloed heeft op de geplande release van de eerste film in 2022 is niet bekend.

De nieuwe trilogie staat los van de originele Skywalker-saga die in 1977 begon met A New Hope en dit jaar eindigt met Rise of Skywalker.