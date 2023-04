Shakira neemt afscheid van Barcelona

„Ik vestigde me in Barcelona om mijn kinderen stabiliteit te geven, dezelfde stabiliteit die we nu zoeken in een andere hoek van de wereld met familie, vrienden en de zee”, schrijft Shakira. „Vandaag beginnen we aan een nieuw hoofdstuk in de zoektocht naar hun geluk.”

Shakira en Piqué, die samen twee kinderen hebben, maakten vorig jaar bekend na ruim twaalf jaar uit elkaar te gaan. Na de breuk liet de zangeres zich via haar muziek nog een paar keer uit over de stukgelopen relatie en de reden van het beëindigen ervan.

In haar bericht bedankte Shakira verder iedereen die met haar heeft gesurft in Barcelona, „de stad waar ik heb geleerd dat vriendschap ongetwijfeld langer duurt dan liefde”. „Dank aan iedereen die me opvrolijkte, mijn tranen droogde, me inspireerde en me deed groeien. Dank aan mijn Spaanse publiek dat mij altijd heeft gesteund met hun genegenheid en loyaliteit.”