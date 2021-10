Misbruikzaak Game of Thrones-actrice tegen Marilyn Manson gaat door

De Britse actrice stapte in april naar de rechter, omdat ze in 2011 zou zijn verkracht door de Amerikaanse shockrocker. Volgens de advocaten van Manson, die zelf zegt onschuldig te zijn, is de zaak verjaard en mag die dus niet in behandeling worden genomen. De rechter gaf hen geen gelijk, omdat hij denkt dat een jury zou kunnen vinden dat Bianco jaren last heeft gehouden van het vermeende incident.

Bianco, die in Game of Thrones de rol speelde van prostitué Ros, is een van de vrouwen die de 52-jarige zanger beticht van seksueel wangedrag. Actrice Evan Rachel Wood was begin dit jaar de eerste die naar buiten trad met haar verhaal. Meerdere vrouwen volgden haar voorbeeld en een paar stapten naar de rechter. Er lopen nu in totaal drie aanklachten tegen Manson. Vorige maand werd een vierde aanklacht verworpen.