Camila Cabello haalt uit naar fatshamers

Cabello reageert daarmee op beelden die recent door paparazzi werden gemaakt terwijl ze buiten aan het sporten was. „Ik was aan het rennen in het park en probeer fit en gezond te blijven. En ik droeg een top waardoor mijn buik zichtbaar was. Die hield ik niet in, want ik was aan het rennen zoals een normaal persoon dat doet.”

De zangeres was even van slag van de foto’s, zo wordt duidelijk. „Maar toen herinnerde ik mezelf eraan dat een strijd met je eigen lichaam zó vorig jaar was. Ik ben dankbaar voor dit lichaam dat me laat doen wat ik moet doen. Echte vrouwen hebben rondingen, cellulitis, striae en vetrollen. En we moeten dat omarmen.”