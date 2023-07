Deense koningin Margrethe (83) markeert langste periode op troon met nieuwe foto’s

Halverwege juli haalt Margrethe haar voorouder Christian IV in, die tussen 1596 en 1648 ook 51 jaar en 6 maanden als koning diende. Toch zijn de meningen over het jubileum verdeeld, want Christiaan erfde de troon al bij het overlijden van zijn vader in 1588. Maar omdat Christian toen pas 11 jaar was, werd er voor de eerste jaren een regentschapsraad opgericht. Op 29 augustus 1596 werd hij officieel gekroond. Margrethe nam op 14 januari 1972 de troon over van haar vader, Frederik IX.

De 83-jarige vorstin, die sinds het overlijden van de Britse koningin Elizabeth de op een na langst regerende monarch ter wereld is, poseerde voor de nieuwe foto’s op haar schip Dannebrog. Op de foto’s draagt ze een witte jurk met een print van onder meer scheepsknopen en vlaggen en om haar middel een rode ceintuur.