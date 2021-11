Salma Hayek: ’Weinstein zei dat ik niet was ingehuurd om lelijk te zijn’

„Soms belde hij me tijdens het maken van Frida en schreeuwde hij: ’Waarom heb je een monobrow en een snor? Ik heb je niet ingehuurd om er lelijk uit te zien’. Dan dacht ik, heb je nooit een foto van Frida Kahlo gezien?” De Mexicaanse kunstenares staat namelijk bekend om haar karakteristieke wenkbrauwen en snor, die ze soms bij zichzelf tekende.

„Het ging op zich prima met me”, zegt Hayek, benadrukkend dat andere vrouwen erger van hem hebben meegemaakt. „Maar ik trilde na afloop wel en voelde me verdrietig.”

Boos

Weinstein deed vaak seksueel getinte verzoeken, waar Hayek keer op keer nee tegen zei. „Nee op de vraag of ik een douche met hem wilde nemen. Nee tegen het verzoek om hem oraal te bevredigen. Nee, nee, nee. Met elke afwijzing werd hij bozer”, zei Hayek al in 2017 tegen The New York Times.

Hayek denkt dat Weinstein haar nooit fysiek heeft aangevallen omdat ze sterk was, zegt ze nu tegen The Guardian. „Hij heeft me nog nooit zwak gezien. Ik kan bijna intimiderend zijn in mijn kalmte.” Daarbij is ze wel wat gewend, zegt ze. Want meisjes worden vaker slecht behandeld volgens de actrice. „We moeten leren dapper te zijn. Het is niet makkelijk, maar wel nodig.”