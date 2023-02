Premium Het beste van De Telegraaf

’Het kan de jongens weer samenbrengen’ Butler Diana: ’Harry en William moeten haar geheimen kennen voor het te laat is’

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Hoewel Paul Burrell momenteel wel belangrijkere dingen aan zijn hoofd heeft dan stilstaan bij het verleden, wordt de voormalige butler van Diana gekweld door de geheimen die de prinses van Wales aan hem heeft toevertrouwd. Burrell, bij wie afgelopen zomer prostaatkanker werd vastgesteld, zou zich moeten focussen op de operatie die hij eind deze maand ondergaat, maar in plaats daarvan zijn zijn gedachten bij William en Harry. Hij is als de dood dat hij Diana’s geheimen mee zijn graf inneemt en hij nooit de kans zal krijgen haar kinderen te vertellen wat hij over haar weet.