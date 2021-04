Magic Mike-talentenjacht in de maak

Ze worden onder handen genomen en leren dansroutines waarmee ze het tegen elkaar opnemen. Uiteindelijk blijft er een kandidaat over die een geldprijs wint en mag optreden tijdens een live-voorstelling van de strippershow Magic Mike in Las Vegas.

De film Magic Mike is losjes gebaseerd op het leven van acteur Channing Tatum (40), die in zijn jonge jaren als stripper heeft gewerkt. Zowel Tatum, die de hoofdrol speelt in de film, als Steven Soderbergh, die de film regisseerde, zijn als uitvoerend producenten bij de serie betrokken. De talentenjacht moet later dit jaar op de buis komen.

Magic Mike was een groot succes en bracht wereldwijd meer dan 167 miljoen dollar op. In 2015 verscheen er ook een vervolg.