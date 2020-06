’Prins Andrew maakt zich klaar voor de strijd’

Andrew heeft altijd ontkend ook maar iets te maken te hebben met de wandaden van zijn goede vriend Jeffrey Epstein, en tot op heden zou de prins hebben geweigerd aan het onderzoek mee te werken. Maar met dit nieuwe verzoek zou Andrew echter binnen enkele maanden gedwongen kunnen worden om voor de Britse rechtbank te verschijnen als getuige in de zaak.

Volgens Daily Mail zal de zoon van koningin Elizabeth maandag ’krachtig terugslaan’ op de beweringen dat hij nooit heeft meegewerkt. Naar verwachting zal zijn team met een volledig verslag komen van hun eerdere contact met het ministerie van Justitie. Een bron laat aan de krant weten dat Andrew en zijn team altijd hebben geprobeerd om open en eerlijk te zijn, maar dat hij tot nu toe steeds slachtoffer is geworden van insinuaties. Om die reden zou hij nu openheid willen geven over zijn eerdere medewerking.

Een woordvoerder van het juridische team van Andrew liet zondag juist nog weten dat ’ze dit jaar nog geen commentaar op deze zaak hebben gegeven en dat zo willen houden’. „Juridische discussies met het ministerie van Justitie zijn onderworpen aan strikte vertrouwelijkheidsregels, zoals uiteengezet in hun eigen richtlijnen. We hebben ervoor gekozen om ons aan deze regels te houden, en daarom hebben we in de loop van dit jaar geen opmerkingen gemaakt over zaken die verband houden met het ministerie van Justitie. Wij geloven in het spelen van een eerlijke wedstrijd.”

Verwacht wordt dus dat die aanpak vanaf nu, gezien de meest recentelijke ontwikkelingen, zal worden omgegooid.

Sinds de zelfmoord van de veroordeelde pedofiel Jeffrey Epstein in augustus vorig jaar, is prins Andrew steeds meer onder vuur komen te liggen vanwege zijn banden met Epstein. Hij wordt er door een van Epsteins vermeende slachtoffers, Virginia Roberts, van beschuldigd drie keer seks met haar te hebben gehad, waarvan een keer toen zij nog minderjarig was. Andrew heeft deze beschuldigingen altijd ontkend. In een desastreus interview met BBC Newsnight in november vorig jaar probeerde hij zijn naam te zuiveren, maar het deed eerder afbreuk aan zijn geloofwaardigheid. Het gesprek leidde er zelfs toe dat hij zich moest terugtrekken uit zijn publieke functies.