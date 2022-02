Sarah Jessica Parker sluit hereniging met Kim Cattrall uit: ’Ze heeft te veel gezegd’

Cattrall en Parker lagen naar verluidt al geregeld met elkaar overhoop toen zij de originele serie en de twee vervolgfilms van Sex and the City maakten. Cattrall bedankte dan ook voor een rol in de reboot. Op de vraag of ze open zou staan voor een terugkeer van Cattralls personage Samantha, antwoordt Parker: „Ik denk het niet, want er zijn van haar kant te veel gevoelens publiekelijk geuit. Ik heb niet meegedaan aan die artikelen of ze gelezen, maar ik ben daar vaak door mensen op gewezen.”

Nadat Cattrall had geweigerd een derde Sex and the City-film te maken, heeft Parker haar niet eens meer benaderd voor de reboot. „We zijn hier niet mee naar Kim gegaan. We hebben de film niet gemaakt omdat de studio niet aan haar wensen kon voldoen. We hebben geluisterd naar wat belangrijk was voor haar, en dat paste niet bij wat belangrijk was voor ons.”