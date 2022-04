Superfly-acteur schuldig bevonden aan zes verkrachtingen

Kaalan had ook een rolletje in Kings (2017), met Halle Berry en Daniel Craig. Hij gebruikte onder meer de naam van Berry om de aandacht te trekken van jonge meisjes die model wilden worden. Hij liet hen geloven dat hij connecties had die hen op weg konden helpen. Volgens Rolling Stone lieten aanklagers weten getuigenissen te hebben van dertig vrouwen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van Kaalan. De rechtszaak draaide om tien van hen. De acteur werd in drie gevallen vrijgesproken.

Drie van de vermeende slachtoffers die om verschillende redenen buiten de aanklacht vielen, spraken tijdens het proces om een beeld van Kaalan te schetsen. Een van hen doet ook haar verhaal tegenover Rolling Stone. Ze vertelt dat de acteur haar toen ze zestien was gouden bergen beloofde en deed alsof hij mensen als Drake kende. Hij nodigde haar uit voor een fotoshoot, maar toen ze daarvoor kwam opdagen werd ze misbruikt. Toen ze daar enorm overstuur van raakte, liet de acteur haar weten dat ze onvolwassen was en hij haar niet verder zou helpen.

De straf van Kaalan, die in Superfly het personage Juju speelde en in Kings William McGee, wordt eind volgende maand vastgesteld. De maximale straf voor zijn misdaden is 100 jaar cel tot levenslang.